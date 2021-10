Chiarugi: “Giocatori trasformati, Fiorentina bellissima rivelazione: insidierà le sette sorelle”

Luciano Chiarugi, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina in occasione della partita di domenica contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli è partito alla grande, auguro a Spalletti di continuare a far giocare la squadra così. La Fiorentina è una bellissima rivelazione, i giocatori che abbiamo li avevamo già ma sembrano trasformati. La Viola farà il suo bel campionato e può insordiate le sette sorelle”.

LEGGI ANCHE: