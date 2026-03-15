Chiarugi: “Liedholm? Decisi che sarei andato via. Ero depresso, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso 10 chili”

L’ex calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Liedholm? Non abbiamo mai avuto un rapporto. Non mi parlava e quando lo faceva mi dava del lei. Mi sentivo rinchiuso in schemi e dettami tattici. A fine anno abbiamo avuto un confronto acceso e ho deciso che sarei andato via. lo persi parecchi chili in quel periodo. Sa, ai miei tempi non era usuale parlare di depressione. lo ero depresso, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso 10 chili, non mangiavo. Non giocavo, ero triste e stressato. Per fortuna mi salvò Nereo Rocco”.