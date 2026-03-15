Chiarugi: “Io simulatore? Macché, gli arbitri mi odiavano. A quel tempo si menava davvero in campo”

L’ex calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “La mia Fiorentina? Un gruppo fantastico, eravamo la Fiorentina Ye-Ye. Penso sia stato il fatto che ci siamo sempre divertiti. Quante “bischerate” dicevamo. E avevamo un allenatore come Pesaola, capace di gestirci al meglio. Usava bastone e carota.

Io simulatore? Macché… penso semplicemente che gli arbitri mi odiassero. Era un continuo. Ero diventato famoso, ma non mi sono mai buttato. Mi hanno perseguitato per l’intera carriera. E al tempo si menava per davvero in campo, altro che Var”.