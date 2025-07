Chiarugi: “Kean ha trovato la serenità a Firenze e quella vale di più dei soldi che può prendere altrove”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi per parlare di vari temi legati al mondo viola partendo dall’ufficialità di Stefano Pioli come nuovo tecnico: “Mi aspetto solo cose positive da Stefano perché è un allenatore molto bravo che ha una grande carriera alle spalle ed ha l’entusiasmo per fare bene di nuovo a Firenze. Mi auguro riesca a far migliorare la classifica della Fiorentina e che sappia convincere Kean e Dodò a restare.”

Su Kean: “Moise ha trovato una squadra ed una città che lo ama e non so se altrove troverà questo sentimento. Qui è esploso e penso gli convenga restare per ripetere quanto fatto finora, i soldi sono importanti ma la serenità che gli dà Firenze non ha prezzo.”

Sul centrocampo: “Siamo leggeri perché ci manca qualcuno di fisico e di struttura oltre alla tecnica di Fagioli o Mandragora. Dobbiamo prendere qualcuno di muscolo che sappia coprire facilmente gli spazi e recuperare palla.”