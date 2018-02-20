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Chiarugi: "Simeone inesperto, contro l'Atalanta poteva arrivare la vittoria"

Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I gigliati avrebbero potuto portare a casa la vittoria, soprattutto nei primi venti minuti avevano avuto molto spazio".Prosegue su Simeone:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 12:08
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Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "I gigliati avrebbero potuto portare a casa la vittoria, soprattutto nei primi venti minuti avevano avuto molto spazio".

Prosegue su Simeone: "Simeone credeva di poter segnare in quella grande occasione che ha avuto, ma è lì che si è vista la sua inesperienza perché altrimenti avrebbe passato il pallone a Veretout. Credo che Pioli stia cercando di capire come farlo coesistere con i suoi compagni di reparto".

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