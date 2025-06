Chiarugi: “Gudmundsson è stato troppo discontinuo, la Fiorentina deve risolvere quanto prima questa situazione spinosa”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Luciano Chiarugi per parlare della situazione in casa Fiorentina: “Spero che le cose si sistemino in fretta perché il futuro va programmato ora e non c’è molto tempo da perdere. Manca poco all’inizio del mercato e bisogna scegliere subito chi sarà il nuovo allenatore, a me piacerebbe Pioli perché lo conosco ed è un bravissimo uomo.”

Prosegue: “Non sappiamo cos’è successo con Palladino a malincuore perché ero curioso di sapere come tutti, per me Palladino non ha fatto male qui, ovviamente gli alti e i bassi ci stanno per tutti ed a maggior ragione per un giovane. Anche Italiano aveva sbagliato delle cose all’inizio è normale, non capisco le sue dimissioni perché poteva crescere ancora.”

Su Palladino: “Aveva un ottimo rapporto con Commisso e quindi doveva essere più chiaro, andare via così senza dirgli nulla è stato scioccante per lui e per tutto l’ambiente che lo aveva scelto per il futuro. Pure Galliani è rimasto molto sorpreso da questo comportamento così frettoloso.”

Su Gudmundsson: “Non ha fatto un’annata buona perchè è stato troppo discontinuo, nonostante abbia molti numeri e ce li ha fatti vedere a tratti, anche questa situazione va risolta presto sennò diventa un problema serio.”