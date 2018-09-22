FATE LARGO AI NUOVI, È IL MOMENTO DI GODERSI IL TRIDENTE NATO SUL MERCATO

Stefano Pioli, dopo la rimonta subita sul campo della Sampdoria, rimescola le carte in tavola. Le fatiche del match infrasettimanale e gli stretti tempi di recupero, come sottolineato dal tecnico dei...

Stefano Pioli, dopo la rimonta subita sul campo della Sampdoria, rimescola le carte in tavola. Le fatiche del match infrasettimanale e gli stretti tempi di recupero, come sottolineato dal tecnico dei gigliati che ha parlato di scarso rispetto nei confronti della società da lui rappresentata, impongono il ricorso al turnover. Ecco che quindi Chiesa va in panchina mentre si rivedono Benassi a centrocampo e Lafont fra i pali, recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai margini nelle ultime settimane.

I cambiamenti più consistenti, e di conseguenza le novità più intriganti, riguardano però il reparto offensivo. Il tridente, guidato dal solito Simeone (a segno anche nella trasferta di Genova), sarà composto dai due nuovi acquisti: ossia Marko Pjaca e Kevin Mirallas.

Il croato, sapientemente e gradualmente inserito nell’ingranaggio viola, ha vestito la maglia da titolare anche contro la Samp, sfiorando a più riprese il primo gol in Serie A. Per il belga, invece, quella di “Marassi” è stata l’occasione per esordire con la sua nuova squadra, andando anche vicino al colpo del KO nel finale di gara.

Quella di oggi sarà per entrambi un’occasione da sfruttare al meglio, sia per mettere in difficoltà l’allenatore in vista dei prossimi impegni che per conquistarsi le simpatie e gli apprezzamenti dei tifosi… Ansiosi di vedere finalmente all’opera il tridente nato sul mercato.

Gianmarco Biagioni