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Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau

Questa la lista dei convocati per la sfida in programma domani all’Olimoico contro la Lazio alle ore 15.00:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, H...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 15:39
Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
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Questa la lista dei convocati per la sfida in programma domani all’Olimoico contro la Lazio alle ore 15.00:

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Veretout, Vlahovic.

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