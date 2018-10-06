Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau
Questa la lista dei convocati per la sfida in programma domani all’Olimoico contro la Lazio alle ore 15.00:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, H...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 15:39
Questa la lista dei convocati per la sfida in programma domani all’Olimoico contro la Lazio alle ore 15.00:
Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Veretout, Vlahovic.