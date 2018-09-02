Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...
Oggi alle ore 18.00 la Fiorentina affronterà al Franchi l’Udinese. Pioli salvo sorprese opterà per gli undici che hanno ben iniziato il match vinto contro il Chievo Verona per 6-1. In panchina tornano...
A cura di Gabriele Caldieron
02 settembre 2018 11:12
Oggi alle ore 18.00 la Fiorentina affronterà al Franchi l’Udinese. Pioli salvo sorprese opterà per gli undici che hanno ben iniziato il match vinto contro il Chievo Verona per 6-1. In panchina tornano a disposizione anche Mirallas e Thereau reduci da qualche acciacco.
Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Gerson, Chiesa, Simeone, Eysseric.
Gabriele Caldieron