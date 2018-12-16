PAGELLE VIOLA: MIRALLAS E SIMEONE GOL. DABO CHAPEAU. LA DIFESA...
Di Gabriele CaldieronQueste le pagelle dei giocatori viola di Fiorentina-Empoli: LAFONT: 7, bravo al 14’ su Caputo a respingere. Non può niente sul gol di Krunic. Miracoloso su Caputo al 76’.CECCHERI...
Di Gabriele Caldieron
Queste le pagelle dei giocatori viola di Fiorentina-Empoli:
LAFONT: 7, bravo al 14’ su Caputo a respingere. Non può niente sul gol di Krunic. Miracoloso su Caputo al 76’.
CECCHERINI: 5, preso nel mezzo tra Caputo ed Antonelli nel gol dello 0-1. Stessa situazione nel secondo tempo.
PEZZELLA: 6, in ritardo nel chiudere Caputo sul gol. Cresce nel secondo tempo.
HUGO: 5.5, al 22’ sfiora il gol di testa. In ritardo sul gol.
BIRAGHI: 6.5, solo illusione del gol al 19’ sul colpo di testa annullato dal VAR. In ritardo su Krunic che batte a rete. Suo l’assist per Simeone. (Dal 93’ HANCKO: s.v)
NORGAARD: 5.5, si limita al compitino non rischiando mai un passaggio forzato. (Dal 74’ DABO: 7, suo il gol del 3-1 grande coast to coast)
BENASSI: 6, a fasi alterne Marco è utile alla compagine.
GERSON: 5.5, non posistivissima la sua prova. Ammonito.
CHIESA: 6, due tiri velleitari nel primo tempo. Buono squillo al 38 con il mancino ma Provedel gli chiude lo specchio. Nella ripresa in “cilena” non trova il gol.
SIMEONE: 7, al 26’ spara a salve su Provedel. Buono l’assist per il pareggio. Bello il gol di testa sua grande dote.
MIRALLAS: 7, trova il pareggio di destro in modo provvidenziale. Rabbia e determinazione. (Dal 74’ EYSSERIC: 6)
PIOLI: 6, difesa a tre e mezzo che non convince sul gol empolese, in fase offensiva un po’ meglio ma nella prima frazione manca di efficacia sebbene sia proprio il nuovo tandem offensivo Simeone-Mirallas a far agguantare il pareggio ed il seguente vantaggio.