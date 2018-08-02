Pedullà: “Pjaca? Tutto fermo. Confermo trattativa per Mirallas, si può chiudere a breve”

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:“Confermo la voce che lega Mirallas ai viola: in questo momento...

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

“Confermo la voce che lega Mirallas ai viola: in questo momento è la trattativa più calda, perchè può essere fatto un prestito con diritto di riscatto. Si può chiudere ci sono condizioni per chiudere, la volontà è reciproca. Magari ad oggi si pensava di far meglio. Pjaca? Tutto fermo, lui continua a rifiutare tutti, come il Leicester che ci ha provato nelle ultime ore”.