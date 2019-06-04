Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

Il Corriere dello Sport Stadio fa il punto su giocatori che quest’anno erano in prestito alla Fiorentina. Mirallas è tornato all’Everton e non verrà riscattato, Muriel è ancora in forse, la vecchia pr...

Il Corriere dello Sport Stadio fa il punto su giocatori che quest’anno erano in prestito alla Fiorentina. Mirallas è tornato all’Everton e non verrà riscattato, Muriel è ancora in forse, la vecchia proprietà non lo avrebbe tenuto ma con la nuova può succedere di tutto. Terracciano è tornato all’Empoli mentre Gerson alla Roma, Pjaca alla Juve. Edimilson è andato al Mainz. E non è finita qui: presto a Firenze rientreranno tanti giocatori che erano stati mandati in prestito. Chi arriverà a lavorare sul mercato dovrà occuparsi di molte vicende.