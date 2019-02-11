CdS, la Fiorentina riscatterà Muriel e Edimilson per 22 milioni. Su Mirallas la Fiorentina....

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina riscatterà Edimilson e Muriel, il costo totale sarà di 21/22 milioni di euro per i due riscatti. L'unico ad aver davvero deluso è sta...

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2019 09:04

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