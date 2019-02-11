Labaro Viola

CdS, la Fiorentina riscatterà Muriel e Edimilson per 22 milioni. Su Mirallas la Fiorentina....

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina riscatterà Edimilson e Muriel, il costo totale sarà di 21/22 milioni di euro per i due riscatti. L'unico ad aver davvero deluso è sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 09:04
CdS, la Fiorentina riscatterà Muriel e Edimilson per 22 milioni. Su Mirallas la Fiorentina.... -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Muriel
Mirallas
Condividi

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Stadio la Fiorentina riscatterà Edimilson e Muriel, il costo totale sarà di 21/22 milioni di euro per i due riscatti. L'unico ad aver davvero deluso è stato Pjaca, che adesso potrà sfruttare lo spazio che lascerà Mirallas per l'infortunio. Sul calciatore belga la società viola sta riflettendo per il riscatto dall'Everton per 8 milioni pattuita con l'Everton.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok