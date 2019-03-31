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Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...

Sarà dunque questa con ogni probabilità, la formazione che alle ore 15.00 affronterà il Torino di Mazzarri. Non recupera Chiesa dai suoi problemi fisici riscontrati in Nazionale, al suo posto toccherà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 09:22
Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sarà dunque questa con ogni probabilità, la formazione che alle ore 15.00 affronterà il Torino di Mazzarri. Non recupera Chiesa dai suoi problemi fisici riscontrati in Nazionale, al suo posto toccherà a Mirallas. A destra Laurini viene preferito a Ceccherini.

Fiorentina (4-3-3):

Lafont, Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Mirallas, Simeone, Muriel

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