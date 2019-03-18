La Nazione, con Pioli in bilico da definirsi i riscatti di Mirallas ed Edimilson
Secondo quanto riportato da La Nazione, con la panchina di Stefano Pioli in bilico ed ancora da confermare, Mirallas ed Edimilson potrebbero anche andarsene da Firenze. Verrà dunque prima deciso il fu...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 08:34
Secondo quanto riportato da La Nazione, con la panchina di Stefano Pioli in bilico ed ancora da confermare, Mirallas ed Edimilson potrebbero anche andarsene da Firenze. Verrà dunque prima deciso il futuro dell’emiliano, di poi il futuro dell’attaccante belga e del centrocampista elvetico.