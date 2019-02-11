REPORT ACF, TEGOLA PEZZELLA, FUORI UN MESE E MEZZO. MIRALLAS INVECE...
La Fiorentina comunica che i calciatori German Pezzella e Kevin Mirallas sono stati oggi sottoposti a esami diagnostici che hanno evidenziato, per quanto riguarda Pezzella, una lesione di secondo grad...
La Fiorentina comunica che i calciatori German Pezzella e Kevin Mirallas sono stati oggi sottoposti a esami diagnostici che hanno evidenziato, per quanto riguarda Pezzella, una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.
Mirallas ha invece riportato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra.
I due calciatori viola hanno già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e nei prossimi giorni saranno valutate le loro condizioni.
Secondo quanto appreso da Labaroviola, Pezzella dovrebbe stare fuori un mese e mezzo circa.