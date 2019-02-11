REPORT ACF, TEGOLA PEZZELLA, FUORI UN MESE E MEZZO. MIRALLAS INVECE...

La Fiorentina comunica che i calciatori German Pezzella e Kevin Mirallas sono stati oggi sottoposti a esami diagnostici che hanno evidenziato, per quanto riguarda Pezzella, una lesione di secondo grad...

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2019 17:01

Condividi