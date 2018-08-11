Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo...
Questa la probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 16.00 affronterà lo Schalke 04. La gara, in caso di buona connessione, sarà trasmessa su Violachannel.Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkov...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 11:11
Questa la probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 16.00 affronterà lo Schalke 04. La gara, in caso di buona connessione, sarà trasmessa su Violachannel.
Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Gerson, Chiesa, Simeone, Mirallas.
Pjaca partirà dalla panchina visti i pochi allenamenti svolti, così come Veretout squalificato nelle prime due gare, farà posto a Dabo preferito a Norgaard.