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Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo...

Questa la probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 16.00 affronterà lo Schalke 04. La gara, in caso di buona connessione, sarà trasmessa su Violachannel.Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 11:11
Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo... -
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Questa la probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 16.00 affronterà lo Schalke 04. La gara, in caso di buona connessione, sarà trasmessa su Violachannel.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Gerson, Chiesa, Simeone, Mirallas.

Pjaca partirà dalla panchina visti i pochi allenamenti svolti, così come Veretout squalificato nelle prime due gare, farà posto a Dabo preferito a Norgaard.

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