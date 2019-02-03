Gazzetta, il tridente Chiesa-Muriel-Mirallas favorisce Chiesa e non solo. I movimenti...
Accanto agli intoccabili Chiesa e Muriel dovrebbe toccare ancora a Mirallas. Con il belga a tagliare da sinistra e Federico con base di partenza a destra. Da lì tutto può succedere e la libertà di man...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 13:03
Accanto agli intoccabili Chiesa e Muriel dovrebbe toccare ancora a Mirallas. Con il belga a tagliare da sinistra e Federico con base di partenza a destra. Da lì tutto può succedere e la libertà di manovra per gli attaccanti viola è certificata. Così scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.