Gazzetta, il tridente Chiesa-Muriel-Mirallas favorisce Chiesa e non solo. I movimenti...

Accanto agli intoccabili Chiesa e Muriel dovrebbe toccare ancora a Mirallas. Con il belga a tagliare da sinistra e Federico con base di partenza a destra. Da lì tutto può succedere e la libertà di man...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2019 13:03

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