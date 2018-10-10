Ceccherini: "Sto crescendo, non vedo l'ora di esordire. In trasferta.."

Intervenuto insieme ai compagni di squadra Laurini e Mirallas alla Fiera di Scandicci, Federico Ceccherini ha rilasciato alcune parole ai media, tra cui Fiorentina.it: “Poche gioie lontani dal Franchi...

Intervenuto insieme ai compagni di squadra Laurini e Mirallas alla Fiera di Scandicci, Federico Ceccherini ha rilasciato alcune parole ai media, tra cui Fiorentina.it: “Poche gioie lontani dal Franchi? In trasferta abbiamo giocato al nostro solito livello, anche se siamo tornati a mani vuote. Ci è mancata un po’ di cattiveria in zona gol , potevamo sempre andare in vantaggio e poi abbiamo pagato. Continuando a giocare con questa qualità , faremo punti in fretta anche in trasferta”.

L' ex Crotone non ha trovato spazio al momento: “All’inizio adattarsi é stato il primo pensiero ,conoscere i nuovi compagni e mister Pioli. Sto lavorando bene, aspetto l'esordio da titolare per dimostrare tutto il mio valore“.

E poi ancora: " Qui nel gruppo c'è grande armonia e cerchiamo di ascoltare il mister. Abbiamo tanti giovani e lavoreremo questa settimana per metterci a posto fisicamente. Quando torneranno i nazionali saremo pronti“.