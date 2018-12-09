Fiorentina con carattere la rimonta, espulso Milenkovic ma segna Mirallas, è 3-3

Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 15a giornata, Sassuolo e Fiorentina danno vita a un pirotecnico 3-3.Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa. Duncan la sblocca u...

Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 15a giornata, Sassuolo e Fiorentina danno vita a un pirotecnico 3-3.Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa. Duncan la sblocca uno splendido sinistro (62'), poi serve a Babacar l'assist del gol dell'ex (67'). Simeone rompe il digiuno di 10 gare al 70' con un gol a porta libera dopo il palo colpito da Edimilson, Sensi sorprende Lafont (80') e porta il Sassuolo sul 3-1. Ma Benassi riaccende le speranze con il gol del 3-2 al minuto 88 e Mirallas gela il Mapei al 96' con un preciso diagonale dopo una cavalcata e assist di Pezzella. Espulsi Djuricic e Milenkovic nel finale per proteste.