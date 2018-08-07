Domani alle 15.00 presentazione di Mirallas in sala stampa
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 8 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 12:36
ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 8 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Kevin Mirallas.