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Domani alle 15.00 presentazione di Mirallas in sala stampa

ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 8 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 12:36
Domani alle 15.00 presentazione di Mirallas in sala stampa -
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ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 8 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Kevin Mirallas.

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