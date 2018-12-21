Mirallas, il belga vuole rimanere a Firenze. La Fiorentina sta già pensando al riscatto. La cifra..

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe seriamente pensando al riscatto di Kevin Mirallas. L'attaccante belga sta diventando un punto fermo della squadra

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe seriamente pensando al riscatto di Kevin Mirallas. L'attaccante belga sta diventando un punto fermo della squadra, scavalcando di netto anche Pjaca nelle gerarchie. Per questo la Fiorentina sta valutando se spendere o no i 7 milioni necessari al suo riscatto. A giugno i dirigenti viola si vedranno con l'Everton col quale il belga è legato fino al 2020 e parleranno con la squadra inglese a proposito del suo futuro. Proprio in questi giorni, il ragazzo ha sottolineato il suo amore per Firenze e la sua voglia di restare qui a lungo.