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Mirallas, il belga vuole rimanere a Firenze. La Fiorentina sta già pensando al riscatto. La cifra..

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe seriamente pensando al riscatto di Kevin Mirallas.  L'attaccante belga sta diventando un punto fermo della squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 12:55
Mirallas, il belga vuole rimanere a Firenze. La Fiorentina sta già pensando al riscatto. La cifra.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe seriamente pensando al riscatto di Kevin Mirallas.  L'attaccante belga sta diventando un punto fermo della squadra, scavalcando di netto anche Pjaca nelle gerarchie. Per questo la Fiorentina sta valutando se spendere o no i 7 milioni necessari al suo riscatto. A giugno i dirigenti viola si vedranno con l'Everton col quale il belga è legato fino al 2020 e parleranno con la squadra inglese a proposito del suo futuro. Proprio in questi giorni, il ragazzo ha sottolineato il suo amore per Firenze e la sua voglia di restare qui a lungo.

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