ACF, convocati contro lo Shalke 04: ci sono anche Pjaca e Mirallas. Tutti i nuovi...
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole con lo Schalke 04:Portieri: Dragowski, Lafont.Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.Centrocampisti: Benas...
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 17:04
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole con lo Schalke 04:
Portieri: Dragowski, Lafont.
Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.
Centrocampisti: Benassi, Dabo, Eysseric, Gerson, Noorgard, Veretout.
Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Pjaca, Simeone, Vlahovic.