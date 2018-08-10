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ACF, convocati contro lo Shalke 04: ci sono anche Pjaca e Mirallas. Tutti i nuovi...

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole con lo Schalke 04:Portieri: Dragowski, Lafont.Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.Centrocampisti: Benas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 17:04
ACF, convocati contro lo Shalke 04: ci sono anche Pjaca e Mirallas. Tutti i nuovi... -
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La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole con lo Schalke 04:

Portieri: Dragowski, Lafont.

Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Eysseric, Gerson, Noorgard, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Pjaca, Simeone, Vlahovic.

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