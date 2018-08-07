Mirallas è a Firenze: “Non vedo l’ora di iniziare, sono felice”.
Il neo acquisto della Fiorentina, Kevin Mirallas, è atterrato ieri sera alle 23.00 in quel di Peretola: “Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti.” In questi minuti il ca...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 09:02
Il neo acquisto della Fiorentina, Kevin Mirallas, è atterrato ieri sera alle 23.00 in quel di Peretola: “Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti.” In questi minuti il calciatore classe ‘87 sta svolgendo le consuete visite di rito.