Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo
Anche se Kevin Mirallas ha riportato una lesione di 1° grado al gemello mediale della gamba destra che lo terra' fuori per circa due settimane, domenica a Ferrara alle 12:30 la conferma in attacco co...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 20:20
Anche se Kevin Mirallas ha riportato una lesione di 1° grado al gemello mediale della gamba destra che lo terra' fuori per circa due settimane, domenica a Ferrara alle 12:30 la conferma in attacco con la Spal di Giovanni Simeone restera' dubbia perché Pioli potrebbe riproporre Gerson che non ha sfiguato contro una grande squadra come il Napoli. Invece Marko Pjaca resterà quasi sicuramente in panchina.