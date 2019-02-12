Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo

Anche se Kevin Mirallas ha riportato una lesione di 1° grado al gemello mediale della gamba destra che lo terra' fuori per circa due settimane, domenica a Ferrara alle 12:30 la conferma in attacco co...

Anche se Kevin Mirallas ha riportato una lesione di 1° grado al gemello mediale della gamba destra che lo terra' fuori per circa due settimane, domenica a Ferrara alle 12:30 la conferma in attacco con la Spal di Giovanni Simeone restera' dubbia perché Pioli potrebbe riproporre Gerson che non ha sfiguato contro una grande squadra come il Napoli. Invece Marko Pjaca resterà quasi sicuramente in panchina.