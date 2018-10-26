Repubblica, domani sera a Torino giocherà Mirallas al posto di Pjaca. I motivi della scelta
La Fiorentina ha bisogno di ritrovare in fase offensiva quella brillantezza svanita. Numeri alla mano, per ritrovare un gol costruito su azione dalla squadra di Stefano Pioli bisogna risalire a oltre...
La Fiorentina ha bisogno di ritrovare in fase offensiva quella brillantezza svanita. Numeri alla mano, per ritrovare un gol costruito su azione dalla squadra di Stefano Pioli bisogna risalire a oltre un mese fa. Era il 22 settembre, i viola vinsero contro la Spal e Federico Chiesa correva a bordo campo ad abbracciare il fratellino Lorenzo.
Un’immagine che ha fatto il giro dei social ma che certifica l’ultima rete su azione dei viola. Perché poi a Milano fu decisiva la deviazione di Skriniar (sempre su conclusione di Chiesa), mentre con Atalanta e Cagliari la Fiorentina ha segnato su due calci di rigore e una punizione diretta. In totale sono 416 i minuti da quel giorno di fine settembre. Pioli studia le mosse e probabilmente domani proverà l’inserimento dal primo minuto di Mirallas al posto di Pjaca insieme a Chiesa e Simeone. Il belga, 31 anni compiuti a ottobre, non gioca tito-
lare dalla sfida di San Siro contro l’Inter. In quell’occasione Pioli lo lasciò in campo per tutta la gara, inserendo in corsa anche Pjaca e Vlahovic. Insomma, provando a dare ancor più peso specifico al suo reparto offensivo. Adesso Mirallas cerca il rilancio. Adesso a Pioli e alla sua squadra serve una scossa: ritrovare fantasia, brio, velocità. In altre parole: il gol. L’ex giocatore dell’Everton ha spesso abbinato, ai suoi movimenti al servizio dei compagni, anche la soluzione personale.
Perché il belga fin qui si è fatto sempre trovare pronto, aggiungendo freschezza e qualità alle percussioni dei viola. Il tridente è a caccia di nuova linfa e il belga potrebbe apportare quella spinta necessaria per ritrovare armonia e sincronia. Se Pjaca finisse in panchina, domani, sarebbe anche un test di carattere per il croato. Una prova che Mirallas, proprio contro la Spal, superò alla grande.
La Repubblica