La Nazione, arriva Mirallas. Saponara andrà via nel week-end.

La nazione questa mattina parla di Fiorentina. Secondo il quotidiano Mirallas è a un passo mentre Saponara deciderà il proprio futuro..

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina è a un passo dall'ex giocatore dell'Olympiacos Kevin Mirallas. Per i viola l'esterno belga è la prima scelta. Intanto il futuro di Saponara sarà lontanto da Firenze, presubilmente in Spagna. Per lui peró, ci sono state richieste anche dall Italia, in fattispecie da Cagliari. Il suo futuro si deciderà nel Week-End