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La Nazione, arriva Mirallas. Saponara andrà via nel week-end.

La nazione questa mattina parla di Fiorentina. Secondo il quotidiano Mirallas è a un passo mentre Saponara deciderà il proprio futuro..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 10:09
La Nazione, arriva Mirallas. Saponara andrà via nel week-end. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Come riportato da La Nazione, la Fiorentina è a un passo dall'ex giocatore dell'Olympiacos Kevin Mirallas. Per i viola l'esterno belga è la prima scelta. Intanto il futuro di Saponara sarà lontanto da Firenze, presubilmente in Spagna. Per lui peró, ci sono state richieste anche dall Italia, in fattispecie da Cagliari. Il suo futuro si deciderà nel Week-End

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