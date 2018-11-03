Mirallas: "Se non raddoppi contro squadre così non vinci. Pareggio ok"

Kevin Mirallas a Radio Bruno: “E’ stata difficile, la Roma è forte. Se non si segna il secondo gol contro squadre così è difficile portare a casa i tre punti. Ci manca un po’ di fortuna e oggi ci è ma...

A cura di Redazione Labaroviola 03 novembre 2018 20:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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