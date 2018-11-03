Mirallas: "Se non raddoppi contro squadre così non vinci. Pareggio ok"
Kevin Mirallas a Radio Bruno: “E’ stata difficile, la Roma è forte. Se non si segna il secondo gol contro squadre così è difficile portare a casa i tre punti. Ci manca un po’ di fortuna e oggi ci è ma...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 20:52
Kevin Mirallas a Radio Bruno: “E’ stata difficile, la Roma è forte. Se non si segna il secondo gol contro squadre così è difficile portare a casa i tre punti. Ci manca un po’ di fortuna e oggi ci è mancata per vincere la partita. Contro la Roma un pareggio va bene. Secondo me possiamo fare bene perché abbiamo qualità“.