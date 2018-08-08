Antognoni: "Mirallas ha esperienza e segna. Tecnicamente è fortissimo"

Il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato del neo acquisto viola Kevin Mirallas. QUeste le sue parole su giocatore belga:

"Mirallas rispetto agli altri giocatori arrivato fino a ora ha in più l'esperienza. Inoltre ha velocità, forza fisica ed è tecnicamente fortissimo. Ha giocato in tante squadre europee importanti e nelle coppe internazionali, oltre che aver giocato in Nazionale belga. Segna anche molti gol rispetto alle presenze e questo è fondamentale"