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Antognoni: "Mirallas ha esperienza e segna. Tecnicamente è fortissimo"

Il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato del neo acquisto viola Kevin Mirallas. QUeste le sue parole su giocatore belga:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 15:09
Antognoni: "Mirallas ha esperienza e segna. Tecnicamente è fortissimo" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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"Mirallas rispetto agli altri giocatori arrivato fino a ora ha in più l'esperienza. Inoltre ha velocità, forza fisica ed è tecnicamente fortissimo. Ha giocato in tante squadre europee importanti e nelle coppe internazionali, oltre che aver giocato in Nazionale belga. Segna anche molti gol rispetto alle presenze e questo è fondamentale"

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