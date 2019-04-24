Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."
L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana in vista della gara di giovedì, il ritorno tra i viola e l'Atalanta valido per la semifinale di Coppa I...
L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana in vista della gara di giovedì, il ritorno tra i viola e l'Atalanta valido per la semifinale di Coppa Italia: "A Bergamo può veramente succedere di tutto, la Fiorentina vista all'Allianz Stadium mi è piaciuta davvero tanto. Per creare pericoli tra le linee atalantine Mirallas e Chiesa sono perfetti. Nel primo tempo i viola potevano stare anche 3-0 in casa della Juve. Abbiamo preso due gol per errori banali nostri. Per me in Coppa Italia le percentuali sono 60-40 per noi, i viola possono fare il partitone, io ci credo".