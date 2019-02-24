Pioli: "Io rigori del genere non li fischierei. Questa squadra ha una grande anima e non molla mai"

Stefano Pioli è imtervenuto a fine partita ai microfoni di Sky. Ecco quanto detto:Giusto fischiare il rigore?Partita piena di episodi. Secondo me tutti questi falli di mano non andrebbero fischiati ma...

Stefano Pioli è imtervenuto a fine partita ai microfoni di Sky. Ecco quanto detto:

Giusto fischiare il rigore?

Partita piena di episodi. Secondo me tutti questi falli di mano non andrebbero fischiati ma da inizio anno ne hanno concessi tanti e quindi di conseguenza a mio parere è stato giusto dare anche questo.

Siamo usciti male sul gol del pareggio ma abbiamo fatto un buon primo tempo con tante occasioni dove avremmo meritato di fare il secondo gol.

Non molliamo mai e questa è una delle delle nostre qualità migliori.

Condizionati le scelte da mercoledi?

No assolutamente, noi giochiamo ogni partita per vincere. Ho fatto riposare Muriel perchè aveva spinto tanto e aveva bisogno di staccare un pò. Abbiamo un'anima e questa è una grande qualità, la squadra è giovane, abbiamo un' età media bassa ed è facile avere entusiasmo.

Ci mancano però Pezzella e Mirallas due elementi fondamentali anche per lo spogliatoio.

Perchè quella posizione di Gerson?

Abbiamo provato a sporcare le prime giocate che partivano da Brozovic che ha i tempi migliori per far iniziare tutte le loro azioni mettendogli addosso Gerson che ha fatto un'ottima partita. Sono contento della prestazione di tutti i miei ragazzi. Ora testa alla delicata partita di mercoledì.