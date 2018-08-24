Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...
Come riportato da i colleghi di Radio Bruno Toscana, Stefano Pioli in allenamento starebbe provando il centrocampo con il danese Norgaard titolare a scapito di Dabo. Per i due neo acquisti Pjaca e Mir...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 17:35
Come riportato da i colleghi di Radio Bruno Toscana, Stefano Pioli in allenamento starebbe provando il centrocampo con il danese Norgaard titolare a scapito di Dabo. Per i due neo acquisti Pjaca e Mirallas, lavoro in gruppo nonostante il ritardo di condizione atletica.