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Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...

Come riportato da i colleghi di Radio Bruno Toscana, Stefano Pioli in allenamento starebbe provando il centrocampo con il danese Norgaard titolare a scapito di Dabo. Per i due neo acquisti Pjaca e Mir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 17:35
Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas... -
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Come riportato da i colleghi di Radio Bruno ToscanaStefano Pioli in allenamento starebbe provando il centrocampo con il danese Norgaard titolare a scapito di Dabo. Per i due neo acquisti Pjaca Mirallas, lavoro in gruppo nonostante il ritardo di condizione atletica.

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