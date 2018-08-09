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Gazzetta, Pjaca non ancora al 100%. Mirallas dal 1' a Genova?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, Marko Pjaca non è ancora al 100% delle forze. Per questo Mirallas..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 10:38
Gazzetta, Pjaca non ancora al 100%. Mirallas dal 1' a Genova? -
Rassegna Stampa
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kevin Mirallas potrebbe partire titolare accanto a Simeone e Chiesa nel tridente d'attacco che sfiderà la Sampdoria nella prima giornata di Serie A. Marko Pjaca, arrivato da pochi giorni a Firenze, non è ancora al 100% e questo potrebbe spingere il belga all'esordio dal 1' minuto

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