Gazzetta, Pjaca non ancora al 100%. Mirallas dal 1' a Genova?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, Marko Pjaca non è ancora al 100% delle forze. Per questo Mirallas..

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kevin Mirallas potrebbe partire titolare accanto a Simeone e Chiesa nel tridente d'attacco che sfiderà la Sampdoria nella prima giornata di Serie A. Marko Pjaca, arrivato da pochi giorni a Firenze, non è ancora al 100% e questo potrebbe spingere il belga all'esordio dal 1' minuto