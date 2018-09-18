Tre punti fermi emergono oggi: Veretout sarà sempre regista, un solo vice-Simeone di ruolo, e mai accontentarsi del risultato. L'analisi

Ciò che è emerso dalla conferenza stampa odierna di Pioli (LEGGI QUI) porta ad analizzare degli aspetti chiari, indicazioni fondamentali per la stagione:1) Veretout sarà il regista della stagione: pun...

Ciò che è emerso dalla conferenza stampa odierna di Pioli (LEGGI QUI) porta ad analizzare degli aspetti chiari, indicazioni fondamentali per la stagione:

1) Veretout sarà il regista della stagione: punto, senza discussioni, sulla nostra domanda in relazione ad un possibile impiego di Edimilson da centrale la risposta del Mister è stata: "Edimilson? È una mezz’ala principalmente, e lo preferisco così". Mentre su Veretout: "Se analizziamo sempre le sue prestazioni andiamo sulla strada sbagliata. Jordan deve crescere e lo farà senz’altro...". Buona o cattiva notizia? A voi le considerazioni.

2) Vice Simeone: E' Thereau l'unico realmente di ruolo. E Vlahovic?: "E' in primavera perché ha bisogno di giocare, Thereau e Mirallas possono farlo (il vice Cholito). Quindi per il serbo classe '00 ci vorrà pazienza, ma è solo "in prestito" dal buon Bigica, pronto se Pioli lo riterrà opportuno ad esordire...

3) La squadra non si accontenterà mai: "10-11 squadre di questo campionato se escono sconfitte di misura a Napoli possono essere “serene” ma noi no, non lo siamo". A dimostrazione della voglia matta di questa Fiorentina d'imporsi nel campionato per raggiungere le posizioni nobili che portano all'Europa.

Dunque Sampdoria-Fiorentina domani è già un banco di prova importante per la squadra gigliata che, dopo la sconfitta di misura contro il Napoli dovrà cercare di strappare punti a Marassi contro una squadra che nella scorsa stagione la doppia vittoria blucerchiata.

Gabriele Caldieron