Ag. Mirallas: "Vuole il riscatto dalla Fiorentina, si va a Napoli per vincere, non per mangiare pizza"

Il procuratore di Kevin Mirallas ha parlato a Radio Marte, queste le sue parole"Kevin è felice di essere sbarcato a Firenze. Al momento non ha giocato, sta pagando quella normale fase di ambientamento...

Il procuratore di Kevin Mirallas ha parlato a Radio Marte, queste le sue parole

"Kevin è felice di essere sbarcato a Firenze. Al momento non ha giocato, sta pagando quella normale fase di ambientamento, ma la sua ambizione è essere protagonista e giocare anche dal primo minuto. Kevin è in prestito dall’Everton, ma vuole essere riscattato dalla Fiorentina e vuole conquistare questo obiettivo a suon di prestazioni.

Vedremo se contro il Napoli troverà spazio. Il Napoli è una delle squadre più forti della serie A, ma la Fiorentina verrà a Napoli per vincere, non per mangiare la pizza e il buon cibo.

Siamo all’inizio della stagione e in questo momento del campionato tutte vogliono vincere per dimostrare di poter dire la propria. Il Napoli poi, alla luce della sconfitta del Franchi della scorsa stagione vorrà riscattarsi e io sarò al San Paolo a vedere questo affascinante match.

Mirallas è arrivato alla Fiorentina non per fare vacanza, ma per creare confusione al tecnico Viola e al commisario tecnico del Belgio"