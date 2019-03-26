Corriere dello Sport, Mirallas è in bilico tra un posto in campo e un posto nel futuro della viola

Un posto in campo e un posto nel futuro della Fiorentina: sono i due obiettivi di Kevin Mirallas. Con il Torino scenderà in campo al posto di Federico Chiesa che non ha ancora recuperato dal problema...

Un posto in campo e un posto nel futuro della Fiorentina: sono i due obiettivi di Kevin Mirallas. Con il Torino scenderà in campo al posto di Federico Chiesa che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a dare forfait in azzurro. La sensazione è che possa essere l'attaccante belga il favorito a partire dal primo minuto. Il giocatore è arrivato in prestito dall’Everton con diritto di riscatto per circa 7 milioni di euro. Una cifra assai alta per un giocatore che a ottobre compirà 32 anni. Ma ora è il momento di tirare le somme: ha saputo spesso spaccare le gare, ad esempio subentrando con il Sassuolo e anche in Coppa Italia ha viaggiato con un rendimento costante.

Fonte: Corrieredellosport