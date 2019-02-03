Probabile formazione: Laurini titolare, confermato Mirallas in attacco. A centrocampo...
Dovrebbe dunque essere questa la probabile formazione che alle 15.00 affronterà l’Udinese alla “Dacia Arena”. Consueto 4-3-3 con Laurini a destra che sostituisce lo squalificato Hugo con Milenkovic ch...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 09:53
Dovrebbe dunque essere questa la probabile formazione che alle 15.00 affronterà l’Udinese alla “Dacia Arena”. Consueto 4-3-3 con Laurini a destra che sostituisce lo squalificato Hugo con Milenkovic che scala centrale. A centrocampo torna Gerson dal primo minuto con Veretout ed Edimilson. Davanti le tre frecce che hanno iniziato la gara contro la Roma: Chiesa-Muriel e Mirallas.
Fiorentina: (4-3-3) Lafont, Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Gerson, Veretout, Edimilson, Chiesa, Muriel, Mirallas.