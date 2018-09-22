Corriere Fiorentino: Pioli cambia il tridente, Pjaca e Mirallas dal primo minuto
"Pioli cambia il tridente". Titola così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, in riferimento agli interpreti che muoveranno il tridente di Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina, dopo la r...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 11:45
"Pioli cambia il tridente". Titola così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, in riferimento agli interpreti che muoveranno il tridente di Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina, dopo la rimonta subita sul campo della Sampdoria, cambia le pedine e quindi, dal primo minuto, si vedranno sia Pjaca che Mirallas. Il tecnico, alla vigilia, avverte: "Partita difficilissima, spazio ai più freschi".