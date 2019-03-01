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La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas

Secondo La Nazione, nella prossima partita di campionato contro l'Atalanta dovrebbe recuperare Kevin Mirallas che tornerà a sedersi in panchina. Lavoro personalizzato per German Pezzella a seguito di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2019 09:50
La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione, nella prossima partita di campionato contro l'Atalanta dovrebbe recuperare Kevin Mirallas che tornerà a sedersi in panchina. Lavoro personalizzato per German Pezzella a seguito di recuperare l'infortunio subito. La difesa dovrebbe essere confermata e centrocampo molto probabilmente giocherà Fernandes con Benassi e Veretout. Inoltre in attacco e' ballottaggio tra Giovanni Simeone e Gerson.

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