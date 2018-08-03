Pedullà: "Fatta per Mirallas, si riduce lo stipendio. Il costo dell'operazione..."
Kevin Mirallas alla Fiorentina, siamo agli ultimi dettagli. Per l’esterno belga classe ’87 in uscita dall’Everton gli accordi sono totali sull’ingaggio visto che si è ridotto di 500 mila euro e guadag...
Kevin Mirallas alla Fiorentina, siamo agli ultimi dettagli. Per l’esterno belga classe ’87 in uscita dall’Everton gli accordi sono totali sull’ingaggio visto che si è ridotto di 500 mila euro e guadagnerà 1,2 più bonus. Ora vanno soltanto limati gli accordi con l’Everton: operazione in prestito con diritto di riscatto, non ci sono margini per chiuderla a titolo definitivo. Gli inglesi chiedono 9 milioni, la Fiorentina offre un prestito oneroso da un milione e altri 6 per il diritto di riscatto. Ci si troverà più o meno a metà strada (7 milioni o su di lì), ma sono ormai particolari che non mettono in discussione il buon esito della trattativa.
Alfredo Pedullà