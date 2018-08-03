Pedullà: "Fatta per Mirallas, si riduce lo stipendio. Il costo dell'operazione..."

Kevin Mirallas alla Fiorentina, siamo agli ultimi dettagli. Per l’esterno belga classe ’87 in uscita dall’Everton gli accordi sono totali sull’ingaggio visto che si è ridotto di 500 mila euro e guadag...

A cura di Redazione Labaroviola 03 agosto 2018 14:10

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