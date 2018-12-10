Gazzetta, anche la Fiorentina nella corsa Champions, quarto posto a meno sette
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche la Fiorentina nella corsa alla Champions League, nove squadre in sette punti ed una lotta, quella al quarto posto, che vuol dire soldi e fama,...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 13:32
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche la Fiorentina nella corsa alla Champions League, nove squadre in sette punti ed una lotta, quella al quarto posto, che vuol dire soldi e fama, è una lotta che comprende anche la squadra viola, nonostante i tantissimi punti persi. Ma la classifica dice questo...