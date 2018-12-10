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Gazzetta, anche la Fiorentina nella corsa Champions, quarto posto a meno sette

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche la Fiorentina nella corsa alla Champions League, nove squadre in sette punti ed una lotta, quella al quarto posto, che vuol dire soldi e fama,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 13:32
Gazzetta, anche la Fiorentina nella corsa Champions, quarto posto a meno sette - Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
Sassuolo-Fiorentina, foto Alessandro Castaldi
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche la Fiorentina nella corsa alla Champions League, nove squadre in sette punti ed una lotta, quella al quarto posto, che vuol dire soldi e fama, è una lotta che comprende anche la squadra viola, nonostante i tantissimi punti persi. Ma la classifica dice questo...

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