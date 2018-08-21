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CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti...

Fiorentina ad Arezzo domani sera, ore 21. Stefano Pioli è pronto per l’ultima prova generale prima del debutto in campionato col Chievo: soprattutto davanti, c’è da capire chi sarà sistemato a sini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2018 09:32
CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti... -
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Fiorentina ad Arezzo domani sera, ore 21. Stefano Pioli è pronto per l’ultima prova generale prima del debutto in campionato col Chievo: soprattutto davanti, c’è da capire chi sarà sistemato a sinistra nel tridente che Firenze aspetta di applaudire, con Simeone e Chiesa al centro di tutto. Dentro Mirallas, con Pjaca pronto a subentrare o avvio di fuoco col croato? Intanto, ieri, ad Arezzo, code alla biglietteria all’interno del comunale. Gli Under 10 potranno accedere gratuitamente e senza biglietto, ma non avranno diritto a nessun posto numerato. I prezzi dei tagliandi vanno dai 10 ai 25 euro e sono acquistabili anche tramite la piattaforma listicket.com.

Fonte: Corriere Dello Sport

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