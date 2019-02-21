Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...
[...] Il futuro, per molti di questi interpreti, è adesso anche sul fronte mercato. Luis Muriel, arrivato a gennaio, sarà riscattato e come lui Edimilson Fernandes, in prestito con diritto dal West Ha...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2019 10:59
[...] Il futuro, per molti di questi interpreti, è adesso anche sul fronte mercato. Luis Muriel, arrivato a gennaio, sarà riscattato e come lui Edimilson Fernandes, in prestito con diritto dal West Ham. C'è da decidere il destino di Kevin Mirallas, altro che sogna di restare, ed è ora che si tireranno le somme, ora che c'è da tentare lo strappo decisivo. Per andare oltre a tutto, anche al passato.
Corriere dello Sport