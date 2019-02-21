Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...

[...] Il futuro, per molti di questi interpreti, è adesso anche sul fronte mercato. Luis Muriel, arrivato a gennaio, sarà riscattato e come lui Edimilson Fernandes, in prestito con diritto dal West Ha...

A cura di Redazione Labaroviola 21 febbraio 2019 10:59

Condividi