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"Mirallas, innamorato viola". Conquista Pioli e supera Pjaca. Contro il Chievo...

Tuttosport oggi titola: "Kevin Mirallas, l'innamorato viola" dopo le dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa belga. Tuttosport sostiene inoltre che Pioli starebbe seriamente pensando di schierarlo s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 12:55
"Mirallas, innamorato viola". Conquista Pioli e supera Pjaca. Contro il Chievo... -
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Tuttosport oggi titola: "Kevin Mirallas, l'innamorato viola" dopo le dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa belga. Tuttosport sostiene inoltre che Pioli starebbe seriamente pensando di schierarlo subito titolare, domenica prossima contro il Chievo, sostituendo Pjaca nel tridente offensivo insieme a Chiesa e Simeone.

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