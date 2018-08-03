Labaro Viola

Mirallas, per la Fiorentina è l'unica scelta. Addio Pjaca?

Secondo alcune fonti vicino alla Fiorentina, Kevin Mirallas sarà l'unico acquisto per l'attacco viola. Addio dunque alla pista Pjaca?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 10:29
Mirallas, per la Fiorentina è l'unica scelta. Addio Pjaca? -
Calciomercato
Primo Piano
Pjaca
Mirallas
Condividi

Come riportato da alcune fonti vicino alla Fiorentina, Kevin Mirallas è la prima scelta per completare l'attacco della Fiorentina. Il giocatore è valutato 10 milioni dall'Everton mentre la Fiorentina vuole arrivare a 8. Inoltre il belga deve limare l'ingaggio, ritenuto troppo alto dai viola. Addio dunque a Marko Pjaca? Oppure è un bluff di mercato?

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok