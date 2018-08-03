Mirallas, per la Fiorentina è l'unica scelta. Addio Pjaca?

Secondo alcune fonti vicino alla Fiorentina, Kevin Mirallas sarà l'unico acquisto per l'attacco viola. Addio dunque alla pista Pjaca?

Come riportato da alcune fonti vicino alla Fiorentina, Kevin Mirallas è la prima scelta per completare l'attacco della Fiorentina. Il giocatore è valutato 10 milioni dall'Everton mentre la Fiorentina vuole arrivare a 8. Inoltre il belga deve limare l'ingaggio, ritenuto troppo alto dai viola. Addio dunque a Marko Pjaca? Oppure è un bluff di mercato?