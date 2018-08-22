Stasera ore 21.00 in campo contro l'Arezzo. Mirallas titolare. A centrocampo spazio a Gerson. Questa la probabile formazione...
Stasera ore 21.00 ad Arezzo l'amichevole tra i padroni di casa e la Fiorentina in memoria di Bruno Beatrice scomparso nel 2005 a soli 39 anni. Questa la probabile formazione dei viola che preparano la...
A cura di Gabriele Caldieron
22 agosto 2018 09:39
Stasera ore 21.00 ad Arezzo l'amichevole tra i padroni di casa e la Fiorentina in memoria di Bruno Beatrice scomparso nel 2005 a soli 39 anni. Questa la probabile formazione dei viola che preparano la sfida contro il Chievo al Franchi in programma questa domenica ore 20.45:
Fiorentina 4-3-3: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Norgaard, Gerson, Chiesa, Simeone. Mirallas.
Gabriele Caldieron