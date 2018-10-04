Nove a zero, tripletta di Pjaca. Benassi recuperato e Mirallas e Thereau indisponibili, il motivo...

Finisce 9-0 la partita amichevole tra Fiorentina e Santegidiese questo pomeriggio allo stadio Franchi. Ecco le scelte di Stefano Pioli, questa la formazione del primo tempo: Dragowski, Diks, Ceccheri...

Finisce 9-0 la partita amichevole tra Fiorentina e Santegidiese questo pomeriggio allo stadio Franchi. Ecco le scelte di Stefano Pioli, questa la formazione del primo tempo: Dragowski, Diks, Ceccherini, Pezzella, Biraghi, Dabo, Veretout, Edimilson, Chiesa, Vlahovic, Sottil. Questa invece la formazione del secondo tempo: Lafont, Laurini, Milenkovic, Hugo, Hancko, Benassi, Norgaard, Gerson, Pjaca, Simeone, Eysseric. Entrambe le formazioni schierate con un 4-3-3 quindi a smentire le voci che vedrebbero la squadra viola contro la Roma con un cambio di modulo.

Non hanno partecipato all’amichevole né Mirallas e né Thereau, i motivi non sono ancora noti. Benassi invece, ha giocato tutto il secondo tempo, segno del suo recupero dopo i problemi contro l’Atalanta. Il migliore in campo è stato di certo Marko Pjaca, che ha messo a segno una tripletta.