Pioli: "Grande prestazione, Mirallas voleva giocare. Hancko come Milenkovic, Biraghi sostituto perchè..."

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la partita, queste le sue parole:"Grande prestazione della squadra per la prestazione che ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo da subito, abbiamo tenuto...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la partita, queste le sue parole:

"Grande prestazione della squadra per la prestazione che ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo da subito, abbiamo tenuto le posizioni preparate solo col video e faccio i complimenti al mio staff perché abbiamo preparato questa partita in poco tempo.

Questo è il nostro gioco, credo nei miei giocatori, nel cambio che ho fatto con Hancko l’età media della squadra era di 22 anni.Ieri si sono allenati tutti bene tranne Edimilson che non ha svolto la partitella, ho fiducia nei miei giocatori.

Mirallas non è stato contento di non giocare: ce l’aveva con me ma ha risposto bene in campo ed è questo che voglio dai miei giocatori.

Sono soddisfatto della partita che ha fatto Chiesa, lui strappa la gara. Abbiamo speso tanto. Vorrei sottolineare la prestazione di Veretout.

Quest’anno il Franchi è più caloroso, lo è purtroppo da quel maledetto 4 marzo: quando arriviamo allo stadio si sente quel calore che c’era quando io giocavo qua… è bello tutto questo, perché i miei giocatori sono giovani e hanno bisogno di entusiasmo. Biraghi sta bene, l’ho tolto perché era ammonito. Hancko si è fatto trovare pronto, mi ricorda molto Milenkovic per la dedizione che ha di lavoro"