Pioli: "Non è la svolta. Simeone doveva esultare diversamente. Eysseric e il suo sfogo..."

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Il gol è stato importante per Simeone, ha avuto un momento difficile ma ne sta uscendo, chiaramente preferisco altre esultanze a quella che...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Il gol è stato importante per Simeone, ha avuto un momento difficile ma ne sta uscendo, chiaramente preferisco altre esultanze a quella che ha fatto oggi.

Questa vittoria è importanta ma non è la svolta. Oggi non credo che fossimo liberi di testa ma è giusto così, tra un po' di tempo questa sarà una crescita importante. Se vogliamo raggiungere l'Europa serve entusiasmo, oggi abbiamo messo più qualità. Ci sta mancando la vittoria in trasferta che avremmo meritato per le nostre prestazioni, ma ci dovremo provare già dalla prossima.

In questa settimana abbiamo cercato di evitare di parlare molto dei nostri avversari, oggi non c'era quella serenità che ti permette di giocare in un certo modo, però Poi dopo il gol di Simeone la squadra si è sciolta.

Mirallas è un ragazzo serio e duttile, può essere importante per la nostra finalizzazione, ossia dove abbiamo trovato più difficoltà nelle partite precedenti. Credo che ci abbia dato anche oggi tante soluzioni.

Le parole di Eysseric? Al di là delle sue dichiarazioni, quando un calciatore parla con rispetto merita di giocare: non ha mancato di rispetto a nessuno ed è disponibile al cento per cento. Poi vediamo cosa accadrà a gennaio sul mercato, credo che se ci sarà possibilità di sfruttare qualche occasione la società lo farà".