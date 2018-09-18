I valori della Fiorentina su Fifa 19, Pezzella il più forte, Chiesa snobbato, Mirallas al top
Il 28 settembre è la data che aspettano tutti gli appassionati per l'uscita del videogame più importante per quanto riguarda il calcio, vale a dire il videogioco EASport, Fifa 19. Ecco i valori dei ca...
Il 28 settembre è la data che aspettano tutti gli appassionati per l'uscita del videogame più importante per quanto riguarda il calcio, vale a dire il videogioco EASport, Fifa 19. Ecco i valori dei calciatori viola:
German Pezzella 79
Giovanni Simeone 78
Jordan Veretout 78
Kevin Mirallas 78
Federico Chiesa 77
Alban Lafont 77
Marco Benassi 77
Marko Pjaca 76
Vitor Hugo 76
Valentin Eysseric 76
Cyril Thereau 76
Cristiano Biraghi 75
Vincent Laurini 74
Bryan Dabo 74
Nikola Milenkovic 73
Gerson 73
Kevin Diks 72
Federico Ceccherini 72
Christian Norgaard 72
Edimilson Fernandes 71
Bartlomiej Dragowski 71
Maximiliano Olivera 70
Luca Zanon 62
Marco Meli 58